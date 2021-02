Rio acusa Governo de falta de planeamento na vacinação Covid e pede alguém na task force “capaz em logística”

Rui Rio, líder do PSD, disse esta quarta-feira que considera "estranha" a demissão de Francisco Ramos de coordenador da Task Force do Plano de Vacinação Covid uma vez que as irregularidades foram detetadas no hospital da Cruz Vermelha, para Rui Rio a decisão de Francisco Ramos significa "que os problemas estão na Task Force".



O presidente do PSD acusou o Governo de falta de planeamento na distribuição das vacinas Covid e referiu ainda que é necessário ter alguém com "capacidade logística" à frente do plano de vacinação, sugerindo elementos do exército para a função.





