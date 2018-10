Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio almoça com universitários do Porto e ouve queixas sobre falta de alojamento

O presidente do PSD, Rui Rio, almoçou esta segunda-feira com estudantes da Universidade do Porto, tendo ouvido queixas, sobretudo de falta de alojamento.



Depois de durante a manhã ter apresentado o documento estratégico do PSD para o acesso ao ensino superior, o líder dos sociais-democratas almoçou na cantina da Escola Superior de Educação e ouviu as queixas dos estudantes, centradas na falta de alojamento e na ausência de manutenção das instalações de algumas faculdades da Universidade do Porto.



Enquanto almoçavam, Rui Rio contou que os alunos criticaram o estado em que se encontram algumas instalações universitárias não tendo tido manutenção ou estando só agora a tê-la durante um "largo período", não respondendo às necessidades dos estudantes.



"Até fico admirado porque algumas [faculdades] foram reabilitadas há pouco tempo", referiu.



Contudo, o maior problema apresentado pelos alunos foi a falta de alojamento, salientou, acrescentando que quem é do Porto está na casa da família, mas quem é deslocado não tem capacidade de resposta para ter acesso a alojamento aceitável.



Os preços das habitações são muito elevados devido à procura turística e o apoio social que é dado é "escasso" dando para "cobrir a propina e pouco mais", ressalvou.



"Esta matéria tem de ser resolvida por ação de políticas públicas, centrais ou municipais, embora possam ser em parcerias com privados, mas o motor deve ser a política pública", afirmou Rui Rio.



O presidente do PSD reiterou ainda em declarações aos jornalistas que "uma das matérias relevantíssimas de um programa de um partido é a educação".



"Se nós temos como principal objetivo ter uma economia mais competitiva temos de ter conhecimento e mão de obra qualificada. Se Portugal quiser ter uma economia mais desenvolvida temos de apostar na educação", frisou.



Questionado sobre a existência de um "clima de tensão" no PSD, o social-democrata frisou que não fala de "coisas internas".



"Eu o clima de tensão no partido não é coisa que eu acompanhe assim tanto como a comunicação social", frisou.



Depois da Escola Superior de Educação, Rui Rio seguiu para a Escola Secundária Filipa de Vilhena onde uma turma participa no workshop sub18, programa criado pela JSD há quase dez anos.