Rio ausenta-se de iniciativa de campanha após sangramento do nariz

O presidente do PSD, Rui Rio, teve esta quinta-feira de se ausentar da sessão temática em Vila Real, devido a um sangramento no nariz, podendo ainda regressar à iniciativa de campanha.

O anúncio foi feito pelo cabeça de lista do PSD Por Vila Real, Artur Soveral de Andrade, moderador do debate.

"Queria informar os presentes que o presidente Rui Rio está com um pequeno problema de sangramento do nariz, dentro de pouco tempo regressará ao nosso convívio", afirmou.

Rui Rio ainda assistiu, na primeira fila, à rábula humorística que costuma anteceder as "Conversas Centrais", esta quinta-feira sobre Economia e Finanças, mas pouco depois de ser chamado ao palco para começar a sessão ausentou-se.

Por enquanto, o presidente do PSD está no carro, apoiado por um médico que se encontrava entre os seus apoiantes, segundo a assessoria, que não deu como certo o seu regresso à iniciativa, o que dependerá da evolução do problema.