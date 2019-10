Rio com dúvidas de que legislatura dure quatro anos

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta sexta-feira ter dúvidas de que a legislatura dure quatro anos e informou que o partido não irá apresentar uma moção de rejeição ao programa de Governo.Em declarações aos jornalistas à chegada ao seu grupo parlamentar, cerca das 09:45, Rio disse regressar "com o entusiasmo normal" à Assembleia da República, 18 anos depois de aqui falar pela última vez e 28 anos após a primeira entrada.Questionado sobre as condições da legislatura para durar quatro anos, o líder do PSD disse que "condições tem", mas manifestou dúvidas."A legislatura tem condições para durar quatro anos, eu é que tenho dúvidas se ela consegue durar os quatro anos, mas vamos ver", afirmou.Rio justificou que um governo minoritário tem de "estar permanentemente a fazer negociações", o que torna a estabilidade mais difícil do que quando o executivo tem maioria de um ou mais partidos.Interrogado se o PSD tenciona apresentar uma moção de rejeição ao programa do Governo, Rio respondeu categoricamente que não."Não faz sentido nenhum apresentar moção de rejeição neste momento, também penso que o Governo não apresentará nenhuma moção de confiança", afirmou, lembrando que o programa de Governo não precisa de ser votado para o executivo entrar em funções.Já tendo anunciado a sua vontade de ser líder parlamentar até ao Congresso de fevereiro, Rio promete uma "oposição construtiva"."Não contem comigo para estar a dizer mal do governo por tudo e por nada, não é o meu estilo, direi mal do que entendo que está mal, mas naquilo que concordar concordo, ponto final", afirmou.