Rio concorda em taxar lucros conjunturais das empresas devido à guerra ou pandemia

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta sexta-feira concordar com a possibilidade avançada pelo Governo de taxar lucros conjunturais que podem acontecer em alguns setores devido ao contexto de guerra na Ucrânia.

Rui Rio foi questionado pelos jornalistas no parlamento sobre a possibilidade avançada esta sexta-feira, no debate do Programa do Governo, pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, de "considerar um imposto, um 'windfall tax' [taxa de imposto sobre lucros que resultam de ganhos inesperados de empresas ou setores específicos], para os lucros aleatórios e inesperados que estão a ter".

O líder do PSD disse não ter ouvido as palavras do ministro e, caso se se tratasse de taxar lucros excessivos, seria contra, defendendo que "uma empresa que está no mercado é para ganhar dinheiro" e pagará mais IRC quanto mais lucrar.