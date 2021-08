Rio critica anúncio de medidas do Governo como propaganda para autárquicas

O presidente do PSD classificou hoje o Congresso do PS como "um evento de propaganda eleitoral" para as autárquicas, dizendo "não ser correto" que António Costa tenha anunciado medidas do Governo para "captar votos para o PS".

Em declarações aos jornalistas em reação ao 23.º Congresso do PS, que hoje terminou em Portimão, Rui Rio até considerou "natural" que o PS esteja preocupado com as autárquicas.

"O que já estranho e entendo que não é correto é utilizar o Governo e medidas do Governo para, muito perto das eleições, procurar captar votos para o PS", criticou, em declarações num hotel em Albufeira.

O líder do PSD até reconheceu que António Costa anunciou "um conjunto de boas medidas" para captar eleitorado, destacando as ligadas ao apoio à infância, como o aumento de vagas em creches e a redução de IRS para as famílias com filhos.

"Porque é que é uma boa medida? Essa foi exatamente a primeira ideia que o PSD transmitiu em força desde que eu ocupo este cargo", afirmou.

Rio, que tem criticado que o primeiro-ministro refira que o PSD não tem ideias, ironizou que os socialistas "começaram bem, começaram pelas primeiras".

"Essa medida temos de aplaudir porque ela é nossa e o PS veio buscar a nossa ideia, tarde, mas apesar de tudo bem", insistiu.