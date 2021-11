Rio defende montagem de estruturas para administração rápida da terceira dose da vacina da Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta terça-feira que o Governo tem de aproveitar o conhecimento acumulado desde o início da pandemia de Covid-19, voltar a montar as estruturas de vacinação e administrar a terceira dose rapidamente.

Questionado pelos jornalistas, no Funchal, sobre que preocupações leva à reunião de quarta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, dedicada à situação epidemiológica em Portugal, Rui Rio respondeu que "são as preocupações de qualquer português".

"Ou seja, a pandemia está outra vez a agravar-se, não só em Portugal como em toda a Europa", salientou, acrescentando que é necessário montar as estruturas necessárias à administração da terceira dose.