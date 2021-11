Rio defende proteção da população sem voltar a restrições passadas contra a Covid-19

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu esta quarta-feira que é preciso fazer tudo para proteger a população da evolução da pandemia sem voltar a situações de confinamento ou fecho da economia, rejeitando "medidas mais pesadas" neste momento.

No final da reunião com o primeiro-ministro, António Costa, - que termina esta quarta-feira a ronda pelos partidos com assento parlamentar devido à evolução da pandemia de covid-19 -- Rui Rio defendeu não serem necessárias "medidas que entravem o andamento normal da economia" nem sequer medidas "mais pesadas e mais em força".

"No fundo, a equação é fazer tudo aquilo que é necessário fazer para proteger a população, sem chegarmos ao ponto a que se chegou no passado, confinamentos e de fechos de determinados negócios. Neste momento não parece necessário", afirmou.



O presidente do PSD garantiu ainda esta quarta-feira que estará "sempre do lado da solução" e o partido "disponível para defender a saúde pública" caso seja preciso reforçar as medidas que o Governo vai adotar para combater a evolução da pandemia.

Rui Rio esteve esta tarde reunido com o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito das reuniões que o Governo manteve com os partidos com assento parlamentar a propósito das medidas a adotar para travar a evolução da pandemia de covid-19.

"Se as medidas que forem determinadas, com prudência, se vierem a verificar que têm de ser reforçadas daqui por 30 dias, imagine, a minha posição é sempre a mesma desde o primeiro dia: eu estou sempre do lado da solução, não estou do lado do problema", assegurou, em declarações aos jornalistas.

De acordo com o líder da oposição, caso se verifique "que Portugal precisa de alguma coisa adicional, o PSD está disponível para defender a saúde pública e para não criar entraves à defesa da saúde pública".

"Eu penso que não será necessário, vamos ver também quais são as medidas, mas se forem necessárias, de mim não esperam outra coisa que não seja: estarei seguramente do lado daquilo que for o interesse do país, neste caso da saúde pública", comprometeu-se.

Rio tinha defendido no início da intervenção que é preciso fazer tudo para proteger a população da evolução da pandemia sem voltar a situações de confinamento ou fecho da economia, rejeitando "medidas mais pesadas" neste momento.

O primeiro-ministro terminou hoje a ronda aos partidos com assento parlamentar sobre a situação epidemiológica, prevendo-se que, na quinta-feira, anuncie novas medidas para travar o aumento de contágios de covid-19.

Portugal registou hoje mais 3.773 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 17 mortes associadas à covid-19, além de um novo aumento do número de internados em enfermaria e em cuidados intensivos, segundo dados oficiais.

O número de novos casos de covid-19 hoje registado é o valor mais elevado desde 28 de julho, quando se verificaram 3.452.