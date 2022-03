Rio defende que Costa tem "obrigação redobrada" de cumprir mandato até ao fim

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta quarta-feira que o primeiro-ministro tem "uma obrigação redobrada" de cumprir o seu mandato até ao fim por ter conseguido uma maioria absoluta, considerando "oportuno" o aviso feito pelo Presidente da República.

No final da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, Rui Rio foi questionado sobre a passagem do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa em que avisou António Costa que será difícil a sua substituição a meio da legislatura, defendendo que os portugueses "deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem".

"É verdade que o primeiro-ministro centralizou a campanha em duas pessoas, em mim e nele. Ele ganhou, mais do que aquilo que se calhar estava à espera, tem a obrigação redobrada de fazer o mandato da maioria absoluta integralmente, o melhor que sabe e pode", afirmou o presidente do PSD, à saída da cerimónia que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.