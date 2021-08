Rio desafia Costa a esclarecer se vai nomear "gente capaz" para Banco de Fomento

O presidente do PSD, Rui Rio, desafiou este sábado o primeiro-ministro a esclarecer se o Governo vai insistir na nomeação de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento, que está suspensa desde julho, ou se vai escolher "gente capaz".

O repto foi lançado por Rio no encerramento do Fórum Nacional Autárquico do PSD, que decorreu hoje à tarde em Faro, com o líder social-democrata a defender que o Banco de Fomento "é uma peça fundamental para recuperar a economia".

"O que foi fazer o Governo do PS, foi escolher alguém que tenha um trajeto profissional de êxito e de capacidade? Não, parece de propósito, foi buscar alguém que pertenceu ao pior período da Caixa Geral de Depósitos, ao pior período do BCP", criticou.