Rio diz “olhe que não” de Álvaro Cunhal a Catarina Martins

O debate de domingo entre o presidente do PSD, Rui Rio, e a coordenadora do BE, Catarina Martins, que se realizou na TVI, remeteu para alguns episódios do confronto de 6 de novembro de 1975 entre o então secretário-geral do PS, Mário Soares, e o histórico líder comunista Álvaro Cunhal. Rio usou a célebre expressão "olhe que não" do antigo secretário-geral do PCP para responder a uma acusação de Catarina Martins.Os protagonistas, os temas e as épocas são totalmente diferentes. O duelo de 1975 realizou-se em vésperas do golpe militar que, por ter fracassado, levou ao fim do Período Revolucionário em Curso (PREC) dominado pelo PCP. Nesse frente a frente, Soares acusou o PCP de querer instituir uma ditadura em Portugal, ao que Cunhal respondeu "olhe que não, olhe que não".Rio usou a famosa expressão quando a líder bloquista acusou o PSD de "querer continuar a reduzir o pessoal do SNS se ganhar as eleições, como no passado".O líder social-democrata por uma vez encarnou Cunhal mas por outra acusou o programa do BE de ser "uma coisa tipo PREC de 1975", quando Catarina Martins propôs "o controlo público dos CTT e de uma parte da REN".A líder do BE tinha um último trunfo: "Acho muito estranho que alguém peça o voto e depois não queira fazer o seu trabalho." Rio disse que, acima de tudo é "sincero", ao dizer que não quer ser deputado e que não é "politicamente correto".