"Se houver um debate, tenho de me conter um bocadinho. Costumam dizer que, quando me picam, eu vou melhor. E eu estou picado.” Rui Rio recordou esta sexta-feira que Paulo Rangel, o adversário nas diretas para a presidência do partido, “teve o pior resultado da história do PSD” nas Europeias, e criticou a “incompreensível tendência autofágica” que originou divisões internas.