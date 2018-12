Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio e Marcelo desdramatizam polémica com consultor

Líder do PSD e Presidente da República juntos numa missa evocativa da memória de Sá Carneiro.

08:56

O líder do PSD diz que não vê "problema rigorosamente nenhum" por um consultor de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República se candidatar às Europeias pelo Aliança, partido fundado por Santana Lopes.



Isto apesar de alguns setores sociais-democratas verem a iniciativa como uma ingerência de Marcelo no partido.



Esta terça-feira, os três – Rio, Marcelo e Santana – estiveram juntos na missa que assinalou os 38 anos da morte de Sá Carneiro no acidente de Camarate.



Marcelo também relativizou o tema e lembrou que Cavaco Silva também teve uma consultora que foi candidata e que só foi exonerada quando começou a campanha para as europeias.