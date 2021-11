São muitas as divergências entre Rui Rio e Paulo Rangel, os dois candidatos à liderança do PSD, mas ambos defendem que o partido tem de conquistar mais militantes .Na sua moção de estratégia, intitulada ‘Governar Portugal ao Centro’, Rio afirma que “nos últimos dez anos registaram-se três grandes alterações na base eleitoral do PSD”, entre elas a “perda significativa do eleitorado sénior (principalmente pensionistas e reformados que constituíam um dos pilares mais sólidos do eleitorado do PSD, desde a década de 90)”.