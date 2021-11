Rio e Rangel querem melhores salários

As eleições internas do PSD acontecem dentro de duas semanas, mas Rui Rio e Paulo Rangel já vão anunciando as suas ideias para um governo social-democrata, caso o PSD vença as eleições Legislativas antecipadas de 30 de janeiro. Apesar das divergências, há um objetivo comum: melhorar os salários.Para o atual presidente do partido e recandidato, que decidiu apenas focar-se nas Legislativas, esquecendo a campanha interna, “é indiscutível que o primeiro objetivo de um governo do PSD tem de ser conseguir melhores salários para os portugueses”.