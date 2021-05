O líder do PSD, Rui Rio, violou os estatutos e o congresso do partido, por não ter imposto aos deputados o voto a favor ao referendo à eutanásia, mas escapou à sanção disciplinar, segundo a deliberação do conselho de jurisdição social-democrata.



Foi por uma unha negra que Rio não foi sancionado. Ao fim de quase seis horas de reunião, a decisão só foi conhecida depois da meia-noite ...