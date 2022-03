Antes de abandonar o trono do PSD, Rui Rio ainda vai a tempo de designar os dois conselheiros de Estado a que o partido tem direito, bloqueando assim as preferências do futuro líder laranja. Neste momento, têm assento pelo PSD, naquele órgão consultivo do chefe do Estado, Francisco Pinto Balsemão e Rio.









O processo eletivo do PSD só deverá estar concluído no final de junho e inícios de julho, muito tempo depois da instalação da Assembleia da República, prevista para 28 de março, a que se seguirá, em abril, a escolha dos nomes que irão ocupar órgãos como o Conselho de Estado. E, ao contrário da direção do grupo parlamentar que pode ser alterada pelo novo líder, no caso do Conselho de Estado a designação é efetiva e para toda a legislatura de quatro anos.

A comissão política do PSD reúne hoje para marcar o próximo conselho nacional que votará a proposta de calendário eleitoral interno da direção. O CM sabe que o congresso poderá ser a 25/26 de junho ou a 2/3 de julho e as diretas na primeira quinzena de junho.