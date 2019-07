Rio fixa como linha vermelha acabar com défice estrutural

É uma linha que Rui Rio, presidente do PSD, estabelece como regra para a próxima legislatura: eliminar o défice público estrutural e colocar o saldo positivo em 0,2% do PIB.Este é o ponto de partida dos sociais-democratas no quadro macroeconómico que traçam para o País caso cheguem ao Governo após as legislativas.Rui Rio explicou esta terça-feira que tem por objetivo apostar na capitalização das empresas, de forma a pôr a Economia a crescer.Em última análise, o líder social-democrata promete, à conta desses resultados, reduzir a carga fiscal em 3,7 mil milhões em 2023 e colocar o investimento público nos 3,6 mil milhões.Para já, Rio não apresenta medidas concretas.