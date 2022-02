Rui Rio descarta falhas da liderança do PSD como causa da derrota eleitoral e aponta quatro motivos. O voto útil “fortíssimo” à esquerda, o crescimento “muito forte” da população dependente de subsídios públicos – “perdemos uma fatia muito grande de pensionistas” -, as “promessas fáceis” do PS – “se entrarmos nessa competição é igual votar PS ou PSD” – e o desvirtuamento das propostas sociais-democratas por António Costa durante a campanha.