Rio não descarta Portas para Lisboa, mas nada está decidido

O presidente do PSD não descarta uma candidatura de Paulo Portas, ex-líder do CDS, à Câmara de Lisboa, elogiando as suas capacidades políticas, mas adianta que "nada está decidido" sobre o nome que o partido apresentará nas autárquicas.Em entrevista à SIC Notícias, Rui Rio foi questionado sobre uma proposta lançada por Miguel Poiares Maduro para uma coligação na capital com Portas à cabeça da lista.Já sobre o Novo Banco, Rio sugeriu que seja feita uma auditoria pelo Tribunal de Contas e admitiu que o PSD votará a favor de uma comissão de inquérito.