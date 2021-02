Rio prestes a entrar no 'top 5' dos líderes mais duradouros do PSD, único que não foi primeiro-ministro

Rui Rio, na quinta-feira presidente do PSD há três anos, está prestes a 'ultrapassar' Marcelo Rebelo de Sousa no 'top 5' dos líderes sociais-democratas mais duradouros, em que será o único que não foi primeiro-ministro.

Em quase 47 anos de história, o PSD, fundado em maio de 1974, já teve 18 presidentes, o que dá uma média de um líder a cada 2,6 anos, já ultrapassada por Rui Rio.

Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante quase dez anos, seguido de Pedro Passos Coelho, que completou perto de oito como presidente dos sociais-democratas.

O terceiro lugar deste 'pódio' cabe a Durão Barroso, 4,5 anos à frente do PSD, seguido do fundador Francisco Sá Carneiro que, somando as duas vezes em que presidiu ao partido, totalizou quatro anos de liderança.

A fechar este 'top-5' está o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que liderou o PSD por três anos e dois meses, entre 1996 e 1999, e era o único desta tabela que nunca chegou a ser primeiro-ministro.

Previsivelmente, será em breve 'destronado' por Rui Rio, que só terá de chegar a abril para superar a marca do atual chefe de Estado em longevidade à frente do PSD e será também o único dos cinco que, pelo menos por enquanto, não chegou a São Bento.

Entre os seus 18 líderes, o PSD já produziu dois Presidentes da República - Cavaco Silva, além de Marcelo Rebelo de Sousa - e sete primeiros-ministros: aos quatro presidentes mais duradouros, somam-se Francisco Pinto Balsemão (liderou o partido por dois anos e dois meses), Pedro Santana Lopes (sem eleições, indigitado pelo Presidente da República Jorge Sampaio após a demissão de Durão Barroso) e Carlos Mota Pinto (num Governo de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes).

Dos 18 presidentes do PSD, seis já morreram -- Sá Carneiro, Emídio Guerreiro, Sousa Franco, Menéres Pimentel, Nuno Rodrigues dos Santos e Carlos Mota Pinto -- e apenas uma mulher liderou os sociais-democratas em quase 47 anos de história: Manuela Ferreira Leite.

Apenas três presidentes do PSD - pouco mais de 16% - não tiveram qualquer experiência governativa, casos de Rui Rio (que foi presidente da Câmara do Porto durante 12 anos), Emídio Guerreiro e Nuno Rodrigues dos Santos.