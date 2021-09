Rio quer demissão de "quem colocou na praça pública" substituição na chefia da Armada

O presidente do PSD pediu, esta quarta-feira, a demissão de "quem colocou na praça pública" o tema da demissão do atual Chefe do Estado Maior da Armada (CEMA) e sua substituição pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

No final da reunião da bancada do PSD, Rui Rio foi questionado sobre a polémica que tem marcado os últimos dois dias e considerou "inadmissível" que essa matéria tenha vindo a público e "injusto" para o ex-coordenador da 'task force' da vacinação.

"Quem colocou isto na praça pública, uma vez percebido quem foi, esse tem de se demitir", defendeu, dizendo não ter essa informação, mas admitindo que o Presidente da República já a tenha.



Questionado se estava a pedir a demissão do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, Rio reiterou não saber quem foi o responsável pela antecipação da notícia.





"Se foi o ministro da Defesa que colocou... Se não foi o ministro da Defesa que colocou, estou a pedir a demissão de quem colocou. Quem o fez é inadmissível", respondeu.