Rio quer eleições diretas abertas a todos os militantes, mesmo sem quotas pagas

O presidente do PSD e recandidato Rui Rio defendeu este sábado que todos os militantes ativos do partido, cerca de 80 mil, possam votar nas eleições diretas para escolher o próximo líder, mesmo sem as quotas pagas.

Esta proposta foi feita por Rio na sua intervenção inicial perante o Conselho Nacional que decorre à porta fechada.

Na mesma intervenção, Rio formalizou a proposta para antecipar as diretas para 20 de novembro e o Congresso para 10, 11 e 12 de dezembro.

O prazo limite para pagamento de quotas estava fixado em 17 de novembro e, por enquanto, apenas 27.700 militantes tinham a quota em dia.

A proposta de Rio pretende abrir as diretas aos cerca de 83.000 militantes ativos, ou seja, os que pagaram pelo menos uma quota nos últimos dois anos.

De acordo com relatos feitos à Lusa, Rio disse que, por sua vontade, até se realizariam primárias (abertas a simpatizantes), mas considerou não haver tempo e não ser possível alterar agora as regras.

Assim, para diminuir a participação dos militantes com a antecipação das diretas (que encurtaria também o prazo limite para pagar quotas), Rio propôs a dispensa "excecional do pagamento de quotas para todos os militantes ativos".

Nas últimas diretas, vigorou um novo regulamento de quotas, criado pela direção de Rui Rio. Em 2020, tinha sido o candidato Luís Montenegro a propor a abertura dos cadernos, proposta na altura recusada.

Em novembro de 2019, num Conselho Nacional em Bragança, apoiantes de Montenegro propuseram a alteração ao regulamento para que todos os militantes pudessem votar independentemente do pagamento de quotas.

Em declarações aos jornalistas no final dessa reunião, o secretário-geral do PSD, José Silvano, explicou que a Mesa do Conselho Nacional entendeu não aceitar a proposta "porque violava os estatutos do partido, que dizem que para eleger e ser eleito é preciso ter as quotas em dia" na altura da eleição.

O presidente do PSD, Rui Rio, reiterou há dois anos o entendimento da Mesa de que a proposta apresentada violava os estatutos do partido e considerou que qualquer alargamento, quer a todos os militantes, quer a simpatizantes, terá de passar por uma alteração em Congresso.

"Dentro disto, quanto mais militantes pagarem a sua quota - e não outros a pagarem por eles - melhor, por isso estamos a fazer um esforço muito grande de sensibilização das pessoas, mas não vamos mascarar isso e arranjar um qualquer esquema", declarou.

Um pouco antes desta reunião, em 06 de novembro de 2019, Rio já tinha recusado alterar as regras de pagamento de quotas para "facilitar vigarices" como as que considera que aconteceram no passado, embora admita "aperfeiçoamentos" para militantes com dificuldades em pagar a sua quota.

Nessa ocasião o presidente do PSD acrescentou que, se a ideia fosse abrir a eleição a todos os militantes, então defenderia que, tal como fez o PS há alguns anos, essa abertura se alargasse também a simpatizantes que se quisessem inscrever para tal.

"Não sei como propor, se alguém tiver uma solução legal para que assim possa acontecer, eu provavelmente serei um apoiante dessa iniciativa", afirmou, defendendo que tal só deveria acontecer de "longe a longe" e não em todas as eleições diretas.