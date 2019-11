Rio quer PSD fora de ringue de boxe. Rivais lançam farpas

Os três candidatos à liderança do PSD, Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro, esgrimiram este sábado argumentos sobre quem tem o melhor perfil para dirigir o partido, no congresso da JSD que se realizou no Fundão.O atual líder foi o primeiro a subir ao palco, quase sem se cruzar com os rivais. Se for reeleito nas diretas de 11 de janeiro, Rio quer "fazer uma oposição credível sem combate de boxe", porque "o País sofre com uma oposição troglodita". E criticou as "massas associativas" que existem no partido, "muito marcadas pela clubite" que, por serem "do PSD, estão sempre contra o PS". "Ter um ato de grandeza é saber concordar", sublinhou.Visão diferente tem Miguel Pinto Luz, que "não quer prestar vassalagem a outros partidos" e "não quer ser uma segunda escolha do PS", apesar de afirmar que consigo "não assistirão a dizer que voto contra, cegamente, um orçamento do PS".O autarca de Cascais defende uma "oposição de confiança" que devolva a força que o PSD perdeu. "O PAN apareceu porque nós não demos respostas ambientais, o Chega aparece porque não demos repostas sociais." Pinto Luz atacou ainda a direção do "partido obsessivo, virado para a querela interna, que arranja formas mais ou menos administrativas de calar a opinião diferente". E promete fazer diferente: "Se ganhar vou buscar Rui Rio e Montenegro e todos somos poucos para mudar o que está mal."Já Luís Montenegro apontou todas as espingardas a Rio: "A estratégia que seguiu foi suicida. O PSD não pode ser um partido subalterno ao PS, sobretudo quando está amarrado ao BE e PCP." Montenegro garante que "irá fazer diferente". "Tenho obrigação política e moral para dizer que estou aqui para fazer do PSD um partido diferente do PS."