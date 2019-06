Rio só quer dar duas horas a funcionários públicos no primeiro dia de aulas dos filhos

O líder do PSD discorda da atribuição de uma folga aos funcionários públicos para acompanharem os filhos até aos 12 anos no primeiro dia de aulas, propondo que sejam concedidas duas horas a todos os trabalhadores.Na rede social Twitter, Rui Rio considerou que o dia de folga para a Função Pública é "discriminatório e eleitoralista"."Vamos propor que seja para todos os trabalhadores e que não seja um dia inteiro, mas, sim, apenas duas horas", escreveu o líder social-democrataO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha sugerido o alargamento do dia de folga ao setor privado. Na nota que acompanhou a promulgação do diploma do Governo, o Chefe de Estado admitia esperar que pudessem "ser criadas condições para idêntico regime quanto aos trabalhadores do setor privado e social, por forma a evitar uma divisão no setor do trabalho em Portugal".A declaração de Rui Rio sobre a folga adicional na Função Pública surge no mesmo dia em que opublicou uma sondagem da Aximage, relativa ao mês de junho, que dava conta de, a três meses das Legislativas, as intenções de voto no PSD estarem a afundar-se para 23,1%, caíndo quase três pontos face ao último barómetro.A folga adicional no primeiro dia de aulas integra o ‘Programa 3 em Linha’ e foi aprovada pelo Conselho de Ministros na semana passada. Foi justificada pelo Governo como forma de melhorar o "equilíbrio entre a vida pessoal e profissional" dos trabalhadores do Estado.A medida foi promulgada pelo Chefe de Estado na quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou, no texto que acompanhava a promulgação, louvar a iniciativa do Governo. Muitos pais faltam ou metem férias no primeiro dia de aulas dos filhos.