Rio usa ‘familygate’ para tirar voto ao PS

O líder do PSD puxou o caso das polémicas nomeações familiares de socialistas –o ‘familygate’ – para defender que o PS não merece o voto dos portugueses. Na Festa do Pontal, que teve lugar em Monchique, Rui Rio criticou a elevada carga fiscal e a degradação dos serviços públicos."Há duas formas de combater o PS e conquistar o voto dos portugueses e a primeira é os candidatos do PSD explicarem que o PS não merece ganhar as eleições", começou por dizer Rio. E foi mais longe: "O PS sempre olhou para o Estado como o dono do Estado e quando chega ao poder aproveita-se dele para se servir a si próprio." Para o social-democrata, "ministros e secretários de Estado a nomearem de forma cruzada mulheres, primos e cunhado não é tolerável em democracia".Rio acusou depois os socialistas de mentirem , já que "o PS bateu o recorde nacional da cobrança de impostos". "A medalha nos impostos é de latão", disse Rio, frisando que a "carga fiscal atingiu um patamar como nunca em Portugal aconteceu". E acusou o Governo de degradar "os serviços públicos de uma forma nunca antes vista".Antes, pela manhã, o líder do PSD plantou medronheiros, jogou matraquilhos e participou num jogo de futebol. Sobre as sondagens que colocam o PS próximo da maioria absoluta, Rio desdramatizou-as. "Se há coisa que não faço fé é em sondagens", disse o social-democrata, atirando depois que algumas são "feitas para produzir determinados resultados". "São como as bruxas, eu não acredito nelas mas que as há, há."