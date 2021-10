Os dados sobre o crescimento do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre de 2021 “reforçam a confiança de que Portugal continuará a crescer acima da média europeia nos próximos anos”, avançou esta sexta-feira o ministro das Finanças, João Leão, em comunicado.Dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que a riqueza produzida no País entre julho e setembro aumentou de 4,2% comparativamente ao mesmo período de 2020, e 2,9% face ao segundo trimestre deste ano.