RTP alarga debates políticos nas presidenciais para incluir "Tino de Rans". SIC e TVI mantêm calendário

A RTP vai alargar os debates no âmbito das eleições presidenciais, para incluir o candidato Vitorino Silva, sendo que a TVI e a SIC irão manter o calendário que tinham anunciado anteriormente, confirmaram os canais à Lusa.

"Logo que se apresentou a candidatura de Vitorino Silva, a RTP procurou alargar os frente a frente em organização conjunta com a SIC e a TVI. Não tendo sido possível, a RTP propôs a todos os candidatos mais seis frente a frente, a realizar na próxima semana", adiantou António José Teixeira, diretor de informação do canal público. Segundo o mesmo responsável, estes debates não "se vão sobrepor a nenhum dos outros debates já previstos", tendo lugar às 22:45, na RTP3. Os debates com o candidato decorrerão entre os dias 04 e 09 de janeiro.

Por outro lado, no dia 12, às 22h00, a RTP irá realizar "um debate com todos os candidatos a partir do Páteo da Galé. Será o único debate com todos os candidatos na televisão portuguesa", sendo que esta quinta-feira, o canal público concluirá "a série de entrevistas com todos os candidatos a Presidente da República".