Rui Moreira critica medidas do Governo para a habitação e acusa Executivo de não ouvir as autarquias

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, critica o pacote de medidas propostas pelo Governo para resolver a crise da habitação e acusa o Executivo de não "ouvir as autarquias".

Num comunicado publicado no Correio da Manhã, Rui Moreira acusa o Governo de "avocar, por confisco, a política da habitação", depois de sete anos de "inação, de propostas vãs, de promessas nunca concretizadas".

"Retirando aos municípios os instrumentos de regulação que estes vinham assumindo, sobrepondo-se aos PDM aprovados democrática e localmente, o Governo passa a tudo definir sem qualquer auscultação. E como é tradição nos modelos centralistas, fá-lo beneficiando os municípios que nada fizeram em matéria de habitação e penalizando aqueles, como o Porto, desde há décadas têm uma política que, no caso desta cidade, permite ter, proporcionalmente, o maior parque de habitação pública (que abrange cerca de 13% da população residente) e, seguramente, um dos melhores em estado de conservação", pode ler-se no comunicado.

O presidente da Câmara do Porto acredita que, no todo, o pacote de medidas anunciado pelo Executivo "falhará" e que estas "minam" a confiança do mercado privado.

"Medidas como a extinção de uma atividade económica tão relevante como o Alojamento Local, o arrendamento forçado de propriedade privada e o congelamento das rendas em novos contratos minam o fator-chave essencial na relação público-privada: a confiança. Esse é mesmo o efeito negativo irreversível que este plano já criou: amedrontou e retirou confiança ao mercado privado, que representa a esmagadora proporção do investimento em habitação", afirma Rui Moreira.

Para o autarca, a solução passa por aumentar a oferta da habitação. Moreira destaca que "o Estado devia ter capacidade de construir habitação pública e de atrair investimento privado com medidas fiscais apropriadas, com a disponibilização de terrenos (o que tarda em fazer) e com medidas que garantam a estabilidade legislativa e reduzam o risco político".

Rui Moreira termina dizendo que há "uma nova veia intervencionista no Governo" e "uma pulsão bolivariana autodestrutiva, perfumada com um voluntarismo liberal de caráter fiscal".