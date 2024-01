Rui Moreira pode estar de saída da Câmara do Porto para assumir liderança da EDP

As eleições para os órgãos da EDP estão agendadas para a Assembleia Geral de 10 de abril.

Rui Moreira pode estar de saída da Câmara Municipal do Porto para assumir a presidência do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, avançou esta segunda-feira o Porto Canal.O atual titular do cargo, João Talone, prepara-se para abandonar as funções e já manifetestou indisponibilidade para integrar os órgãos da empresa num novo mandato.O autarca do Porto está há vários meses a par da hipótese de assumir o lugar. O cenário é acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa.