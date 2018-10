Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Moreira pressiona António Costa com o Infarmed

Câmara quer saber que condições políticas impedem o Governo de cumprir as próprias decisões.

Por Manuel Jorge Bento | 08:59

Afinal, o que impede o Governo de cumprir a decisão de transferência do Infarmed para o Porto? A questão foi aprovada esta terça-feira por unanimidade - incluindo Manuel Pizarro, vereador do PS e antigo secretário de Estado da Saúde -, e vai ser enviada ao Governo pela Câmara do Porto, liderada por Rui Moreira.



Na reunião desta terça-feira do executivo, o presidente da autarquia falou em desconsideração. "Até hoje, ninguém [do Governo] pegou no telefone para falar connosco", lamentou.



Por isso, o documento pressiona António Costa e Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, a indicar, por escrito, se a transferência do Infarmed está suspensa, "apesar do relatório favorável do grupo de trabalho nomeado pelo Conselho de Ministros". Questiona ainda "quais foram as condições políticas que se alteraram e em que medida impedem o Governo de cumprir as próprias decisões". Já Manuel Pizarro admite que o processo foi "mal conduzido".



Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, considera que os cidadãos "têm que anotar e tirar as devidas ilações depois do recuo do Governo, que mais não é do que uma clara manifestação de que não quer continuar com o processo de transferência".



"Há uma decisão tomada ao mais alto nível do Governo, que depois se reverte com argumentos que colhem muito pouco", critica. O reitor adiantou ainda que já perdeu "qualquer ilusão sobre a genuinidade da vontade de descentralização do Governo".