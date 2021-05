Rui Pinto ataca PS e CDS-PP após chumbo da audição na comissão de inquérito ao Novo Banco

O fundador dos 'Football Leaks' e arguido no caso judicial com o mesmo nome, Rui Pinto, realçou esta quinta-feira o "significado político" da rejeição da sua audição na comissão de inquérito ao Novo Banco, atacando a rejeição do PS.

"Mais do que o mero veto, deve-se enaltecer o simbolismo da decisão e o seu significado político", escreveu Rui Pinto numa publicação na rede social Twitter, após ser conhecida a rejeição, pelos deputados, da sua presença no parlamento.

A proposta de audição do PAN foi hoje chumbada pela Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, depois de dois empates na votação, o que à segunda significa chumbo.