Rui Rio acredita que Governo inicie desconfinamento por regiões e apela a testagem em massa

"Penso que o Governo vai desconfinar por regiões", disse esta quarta-feira o líder do PSD, Rui Rio, após reunir com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considenrando este caminho como "adequado".Rui Rio defende que o desconfinamento deva ser faseado e que o confinamento, quando necessário, deva ser feito por áreas de foco de contágio em vez de áreas administrativas que impliquem o confinamento desnecessários em deternadas zonas.O líder do PSD sublinha ainda que o estado de emergência se mantém necessário, porém, este não deve ser "banalizado"."Em função destes indicadores [número de internados em UCI ou o R] o país terá um confinamento de nível 1, 2, 3, 4 e 5", explicou, citando Raquel Duarte, uma das especialistas que apresentou um plano na reunião do Infarmed. O líedr explicou ainda que a descida e subida destes níveis depende deste indicadores.O líder da oposição defende ainda a testagem em massa e apela a que o Governo emende a questão da testagem nas escolas privadas, sublinhando que as regras de testagem das escolas públicas devem também ser aplicadas ao privado. Fazer "testes aos professores do ensino público e não aos do ensino privado" não faz, para Rui Rio, sentido porque "vírus não passa mais ou menos consoante as escolas".