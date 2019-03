Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio acusa António Costa: "Já está nas 'fake good news'"

Presidente do PSD acusa primeiro-ministro de apenas querer dar as boas notícias aos portugueses.

Por Lusa | 15:08

O presidente do PSD, Rui Rio, avisou hoje que só o seu partido poderá substituir o PS na governação, e defendeu que apenas com "coragem e verdade" no discurso os sociais-democratas poderão conquistar os portugueses.



"Todos temos consciência que se for para mudar, para fazer uma política diferente, só há uma possibilidade, que é o PSD ganhar as eleições", defendeu Rui Rio, no final das jornadas parlamentares do PSD, que hoje terminam no Porto.



Num aparente 'recado' ao anterior parceiro de coligação, o CDS-PP, o presidente do PSD reforçou que "é factual" que "para o próximo Governo não ser dirigido pelo PS só há um partido com possibilidade de o substituir, não há outro".



"Poderão dizer lá fora que é preciso construir uma alternativa, mas a haver só connosco", avisou.



Num discurso de 46 minutos, Rio traçou um retrato do Portugal atual e da visão que os sociais-democratas querem para o país.



"Aquilo que nós precisamos é de melhor gestão, mais rigor, menos compadrio, mais coragem, mais reformismo, mais crescimento económico e, para embrulhar, um discurso político de coragem e de verdade", resumiu.



Perante uma sala cheia, e que o foi aplaudindo pontualmente e de pé no final, Rio avisou que "só com um discurso político de coragem e de verdade" será possível captar os portugueses para a estratégia do partido, até pelo contraponto do que disse ser o discurso de "meias verdades" do atual Governo.



O presidente do PSD identificou as três 'bandeiras' de que o Governo se tem orgulhado, mas sobre as quais, na sua opinião, não tem dito toda a verdade: criação de emprego, redução do défice público e redução da dívida pública.



"Eu diria que as meias-verdades são sempre piores que as mentiras e o Governo apresenta a metade que é verdade, mas esconde o resto", acusou.



No caso do emprego, disse, o executivo criou emprego "de baixo valor acrescentado, de fracos salários" e com muita precariedade.



"Reduziram o défice público, é verdade, mas reduziram com cativações exageradas, cegas, e muito pouco prudentes em muitas circunstâncias", criticou, acrescentando que o executivo não reduziu a dívida, mas apenas o seu rácio.



Rio reiterou o ataque à degradação dos serviços públicos e ao fraco investimento, área na qual acusou o Governo de fazer uma narrativa de "31 de boca".



"Não fizeram nada e a dada altura começaram a apresentar projetos e mais projetos para parecer que afinal as coisas estão a andar e promover aquele que eles já sabiam que ia ser candidato ao Parlamento Europeu", disse, numa referência ao ex-ministro socialista Pedro Marques,



Para "o Portugal de amanhã", o líder do PSD traçou três grandes objetivos: melhores empregos, melhores salários e melhores serviços públicos para o país.



"O ponto de partida para se conseguir tudo isto é o crescimento económico", disse.



A sete meses das legislativas, Rio deixou um aviso aos eleitores para que não se deixem seduzir pelas promessas dos socialistas.



"Aquilo que foi esta governação e continuará a ser, se amanhã fosse chamada a continuar, é uma governação de curto prazo", alertou.



Rio reiterou as suas críticas à fixação de um salário mínimo diferente para público e privado, acusando o Governo de ter "acabado com uma conquista do 25 de Abril", que era o Salário Mínimo Nacional.



O líder do PSD apontou como "um exemplo de degradação dos serviços públicos" atrasos de meses no processamento da situação dos reformados.



"Então atinjo a idade de reforma e depois fico até aos 67 ou 68 anos à espera por desregulação dos serviços de segurança social? É absolutamente impensável", criticou.



Antes de Rio, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, aproveitou um tema que dominou o último painel das jornadas - as 'fake news' - para deixar uma crítica ao primeiro-ministro.



"As 'fake news' para António Costa já eram, já vai mais longe: António Costa já está nas 'fake good news'", afirmou, acusando o primeiro-ministro de apenas querer dar as boas notícias aos portugueses.