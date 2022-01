Rui Rio acusa PS de deturpar propostas do PSD e insistir na mentira

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou este o PS "de deturpar" as propostas sociais-democratas e de insistir na mentira, como a privatização da Segurança Social, para "amedrontar" as pessoas.

"E quando eles (PS) sentem que podem perder começam sempre da mesma maneira, começam a deturpar aquilo que nós dizemos e, em vez de darem as suas propostas, começam a deturpar as nossas", afirmou Rui Rio, num discurso dirigido aos muitos apoiantes e militantes que se juntaram esta tarde em Barcelos, no distrito de Braga, para o arranque oficial da campanha eleitoral.

Rui Rio acusou o PS de dizer que o "PSD vai querer privatizar a Segurança Social".