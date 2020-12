O presidente do PSD, Rui Rio, voltou a criticar esta quarta-feira o dinheiro público que o Governo já injetou na TAP e no Novo Banco, não excluindo o encerramento da companhia aérea. Em entrevista à Antena 1, o líder social-democrata estimou que os “7 mil milhões de euros” gastos com as duas empresas dariam para construir “16 hospitais centrais ou mais de dois mil centros de saúde” e classificou como “um desaforo” os aumentos salariais dos administradores da TAP.









Questionado se o Governo deve deixar falir a transportadora aérea portuguesa, Rio foi taxativo: “Não excluo nada, mesmo nada, essa hipótese. O CEO ganha 30 e tal mil euros por mês e o Governo está todo contente porque o anterior ganhava 50 e tal mil.” “O País não precisa de uma empresa que tem permanentes prejuízos ao longo da sua história e sobretudo com despesas de pessoal brutais”, vincou.

A resposta à pandemia da Covid-19 foi outra das grandes falhas do Executivo assinaladas por Rui Rio: “Estimo que vão morrer cerca de 15 mil pessoas acima da média, 5 mil de Covid e 10 mil por outras patologias. Isto tem a ver com falta de planeamento. Responsabilizo politicamente o Governo e o primeiro-ministro.”





Quanto à presidenciais, o líder do PSD atirou-se contra o PS, que será o “grande derrotado”, uma vez que não foi capaz de apoiar um candidato da sua família política. “É como no futebol, aquelas equipas que a cinco jogos do fim já desceram de divisão”, provocou Rio. Desafiado a escolher se preferia Ana Gomes ou Ventura em segundo lugar, disse apenas que “seria mau para o País se André Ventura tivesse uma votação grande, expressiva”. “Não gostaria que o discurso dele fosse premiado”, assumiu. Sobre a coabitação entre o PSD e Chega, Rio repetiu a fórmula: “Governo meu com o Chega lá dentro é muito difícil. Se se moderar, é possível falar.”

PS chama Vieira e Centeno ao Parlamento



O PS vai pedir 63 audições no âmbito da comissão de inquérito ao Novo Banco. Da lista de personalidades a ser ouvidas constam o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira – está no rol dos 10 maiores devedores – e o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Para responder aos deputados, o Novo Banco vai criar uma equipa de mais de 40 colaboradores, liderada por António Ramalho.