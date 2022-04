Rui Rio não exclui o seu nome como um dos propostos pelo PSD para ficar no Conselho de Estado, o que, a confirmar-se, poderá impedir o próximo presidente do partido a integrar o órgão consultivo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O líder cessante dos sociais-democratas declarou esta sexta-feira aos jornalistas, à margem do segundo dia de debate em torno do Programa de Governo, que a direção “não pensou em nomes nem para o Conselho de Estado nem para mais nenhum [órgão]”.









