Rui Rio admite já ter decidido voto sobre eutanásia

O presidente do PSD admite já ter decidido o sentido de voto nos projetos de lei sobre a eutanásia que vão a votos esta quinta-feira no Parlamento.Rui Rio reuniu-se em Belém com o Presidente da República, para apresentar a nova direção do partido eleita em congresso, mas garante que o tema da morte assistida não foi discutido com Marcelo Rebelo de Sousa."Já decidi o meu sentido de voto", afirmou Rio, recusando contudo indicar de que forma votará as propostas de PS, BE, PAN e Verdes. "Não vou evoluir nesse tema porque não falámos nem uma palavra".O presidente do PSD reiterou na semana passada que a sua posição é "tendencialmente para o sim", quando criticou nomes como Cavaco Silva ou Passos Coelho por defenderem um referendo. "O que está em causa não é o referendo, é, ganhando o ‘sim’, então querem um referendo", atirou. As palavras desta terça-feira de Rio levam a crer que deverá aprovar alguma das propostas, sendo que a bancada laranja tem liberdade de voto.Rio foi recebido em Belém no mesmo dia em que Marcelo ouviu os apelos do presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que o apelidou de "paliativista número um"."A sensibilidade do Presidente não é de agora. Há mais de 15 anos que apoia a nossa causa", afirmou Duarte Soares. O Chefe de Estado, que terá uma palavra a dizer sobre os diplomas se estes forem aprovados, tem ouvido vários dos rostos contra a eutanásia. Carlos César, presidente do PS, disse esta terça-feira, após um encontro com o líder do CDS, que só no fim do processo fará uma avaliação sobre a forma como Marcelo exerceu as suas competências. Já Francisco Rodrigues dos Santos apelou aos deputados socialistas para que não viabilizem a eutanásia.No debate quinzenal, o CDS confrontou o primeiro-ministro com dados sobre cuidados paliativos e António Costa assumiu que ainda este ano haverá um alargamento nos hospitais universitários e no IPO de Lisboa.O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu "parecer ético desfavorável" a quatro projetos de lei para a despenalização da morte assistida.Os pareceres negativos incidem sobre os diplomas do PS, BE, PAN e PEV. A Iniciativa Liberal também entregou um projeto, no início de fevereiro, mas não é avaliado em parecer.O Conselho de Ética diz que as iniciativas "não constituem uma resposta eticamente aceitável para a salvaguarda dos direitos de todos e das decisões de cada um em final da vida".Ano em que quatro projetos de lei foram chumbados na AR. A palavra eutanásia tem origem no grego, significando boa morte. É associada a um quadro de doença incurável e tem duas vias: o suicídio assistido e a morte assistida.Existe ainda o termo ortotanásia, que significa a suspensão ou minimização de tratamentos que prolongam a vida de um doente terminal.E distanásia, o seu contrário: prolongamento da vida de um doente terminal, com tratamentos desproporcionados.