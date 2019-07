Rui Rio afasta ex-líder parlamentar Hugo Soares das listas do PSD para as legislativas

O antigo líder parlamentar do PSD Hugo Soares foi afastado das listas do PSD às próximas legislativas.



A decisão de Rui Rio, presidente social-democrata, foi anunciada esta quarta-feira à distrital de Braga pelo secretário-geral do partido, José Silvano, numa reunião que teve lugar na sede do partido.

Segundo foi comunicado à distrital, ao afastamento de Hugo Soares das listas sociais-democratas pelo círculo de Braga foi tomada pela direção do partido e ratificada na comissão permanente.

Hugo Soares foi um dos principais apoiantes de Luís Montenegro quando este desafiou Rui Rio a convocar um conselho nacional extraordinário que permitisse a convocação de eleições antecipadas no PSD.