Rui Rio antecipa que novo Estado de Emergência contempla "ensino virtual"

Já era previsível, mas agora parece estar confirmado. O próximo decreto presidencial com vista ao prolongamento do atual Estado de Emergência, em vigor até às 23h59 do próximo sábado, 30 de janeiro, vai já prever a possibilidade de regresso ao ensino à distância, revelou Rui Rui depois da conversa mantida esta tarde, por videoconferência, com o Presidente da República.



O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta quarta-feira que o decreto do Presidente da República para o próximo estado de emergência vai prever a possibilidade de ensino à distância, aspeto que classificou como "muito positivo".

"Não vale a pena continuar a fingir, como o Governo disse, que apenas empurrou o ano letivo quinze dias para a frente. O decreto permitirá e muito bem que haja ensino à distância", afirmou Rio, considerando que as escolas que o puderem fazer - privadas ou públicas - não podem ser prejudicadas.

O presidente do PSD falava aos jornalistas na sede nacional do partido depois de uma audiência, por videoconferência, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.