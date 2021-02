Rui Rio anuncia Carlos Moedas como candidato do PSD à Câmara de Lisboa

Carlos Moeda será candidato autárquico do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, anunciou Rui Rio esta quinta-feira."Conferimos uma enorme importância às próximas eleições autárquicas. O partido tem que ter candidatura forte à Câmara de Lisboa. Um partido da dimensão do PSD é obrigado a apresentar aos cidadãos de Lisboa uma candidatura forte para poderem escolher", afirmou o presidente do PSD em conferência de imprensa.Rio garante que se trata de "uma decisão muito importante" para Carlos Moedas, e que tem sido "ponderada" pelo político.Diz que houve "enorme pressão e especulação" e que por isso a decisão foi acelarada: "Está tomada, é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa".O Presidente do PSD revelou ainda que a decisão foi comunicada ao CDS, confirmando que os dois partidos concorrem em coligação à Câmara da Capital.