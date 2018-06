Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio anuncia “estrada aberta” com Angola

Líder do PSD anuncia nova fase de cooperação depois de reunião com João Lourenço.

Por Salomé Pinto | 08:53

Rui Rio conseguiu pôr água na fervura entre Angola e Portugal. Esta quinta-feira, depois do encontro com o presidente angolano, João Lourenço, em Luanda, o líder do PSD afirmou que entre os dois países existe agora uma "estrada aberta" pela frente.



O líder do maior partido da oposição portuguesa revelou que o divórcio entre os dois países, provocado pelo processo judicial em Lisboa contra o ex-vice-presidente da República angolano Manuel Vicente, está ultrapassado: "Isso é aquilo que todos nós desejamos. Estão criadas as condições para uma nova fase de cooperação que tem já muitos anos".



O presidente social-democrata também esteve reunido com o líder do MPLA e ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.



Segundo Rio, estas reuniões serviram para "estreitar as relações historicamente muito boas entre o PSD e MPLA". E desvalorizou o facto de ter sido recebido antes do primeiro-ministro, António Costa: "A minha deslocação está pensada há bastante tempo, desde que sou presidente do partido. Houve a oportunidade de o fazer agora".



Costa também deverá deslocar-se a Angola em breve, mas ainda não há datas. O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, confessou que a visita "já poderia ter tido lugar", se não fosse o caso do ex-vice-presidente angolano.



Mas com a transferência do processo para Luanda, "agora o mais importante é normalizar as relações luso-angolanas".