Rui Rio apela à unidade mas sem amiguismos

O presidente do PSD, Rui Rio, quer vencer as próximas Autárquicas de 2021, mas com candidatos que não sejam "a escolha de um amigo nem de um líder qualquer", afirmou ontem o líder social-democrata durante a apresentação da sua proposta de estratégia global, no arranque do congresso, que decorre em Viana do Castelo.O aviso de Rio não foi inocente, surgindo depois das trocas de acusações com Luís Montenegro a propósito de promessas de lugares. Montenegro estava na reunião magna a "ouvir Rio". Foram as únicas palavras do ex-candidato que perdeu a segunda volta das diretas, quando chegou ao congresso.Apesar da tensão no ar, Rio deixou um claro apelo "à unidade do partido", condição essencial para o PSD recuperar o poder local. Mas, antes de subir ao púlpito, disse que "unidade não é estar tudo de acordo". David Justino acrescentou que "é mais fácil falar do que fazer".À entrada, o ex-presidente do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, criticou "os meninos traquinas mais preocupados com as suas carreiras do que com as causas do partido". Mas Hugo Soares, que apoiou Montenegro nas últimas diretas, salientou que "discordar de uma estratégia não significa ser desleal".