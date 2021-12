Entronizado presidente do PSD pelo terceiro mandato consecutivo, Rui Rio encerrou este domingo o 39º congresso social-democrata, em Santa Maria da Feira, com as garras afiadas ao PS. E deixou bem claro que "não é racional manter apoios sociais a quem os usa para se furtar ao trabalho", defendendo "uma fiscalização" na atribuição desses subsídios.