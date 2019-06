Rui Rio aposta em novas caras para cabeças de lista às Legislativas

O presidente do PSD, Rui Rio, decidiu apostar em caras novas para a liderança das listas para as Legislativas de 6 de outubro em alguns dos dos maiores círculos eleitorais do País.Hugo Carvalho, que preside ao Conselho Nacional de Juventude, será cabeça de lista pelo Porto, e Filipa Roseta, vereadora social-democrata em Cascais, por Lisboa. O líder ‘laranja’ ocupará o segundo lugar no distrito da cidade Invicta.A renovação mereceu este sábado elogios de alguns setores críticos da direção de Rio, com Pedro Duarte, numa reação nas redes sociais, a afirmar que as escolhas devem merecer aplauso. "Mostram rasgo, inovação, renovação e foco no futuro", escreveu.Fonte oficial do PSD, citada pelo ‘Expresso’, revelou este sábado que além de Hugo Carvalho e Filipa Roseta, ambos com menos de 30 anos, a aposta nos dirigentes sociais-democratas mais jovens se estende igualmente a Leira, onde a cabeça de lista será a líder da JSD Margarida Balseiro Lopes, ou a Braga, onde o primeiro será o vogal da Comissão Política Nacional André Coelho Lima.No círculo eleitoral de Aveiro, a lista do PSD será também encabeçada por uma cara nova, a investigadora Ana Miguel Santos.O presidente da Comissão Política Distrital de Braga do PSD, José Manuel Fernandes, aplaudiu este sábado as escolhas de cinco jovens para encabeçar as listas por Lisboa, Porto, Aveiro, Leiria e, em particular por Braga, que terá à frente o jovem dirigente local André Coelho Lima.Nas eleições de 2015, o então presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, foi o cabeça de lista por Lisboa, o ex-ministro da Defesa José Pedro Aguiar-Branco liderou no Porto e o antigo líder parlamentar Luís Montenegro encabeçou a lista em Aveiro.O deputado socialista João Soares anunciou este sábado que não integrará as listas do PS às eleições Legislativas de outubro, numa "decisão pessoal" que disse ter comunicado antes das europeias.O parlamentar, que foi o primeiro ministro da Cultura do Governo de António Costa, escreveu na rede social Facebook que não integrar as listas foi uma "decisão pessoal comunicada ao secretário-geral do PS, presidente do partido, e à secretária-geral adjunta, ainda antes das eleições para o Parlamento Europeu."João Soares reafirmou ainda o seu apoio à "solução política de esquerda" adotada nesta legislatura. "Apoiante antes mesmo de ter existido, espero que possa continuar no futuro", frisou.Soares foi ministro da Cultura durante quatro meses, no início do Governo de António Costa, pedindo a demissão depois de uma polémica envolvendo os colunistas Augusto M. Seabra e Vasco Pulido Valente.A deputada Ana Mesquita, eleita nas últimas Legislativas por Lisboa, e o ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Alfredo Maia são os segundo e terceiro candidatos da CDU pelo Porto nas eleições de outubro, anunciou este sábado a coligação.Estes nomes juntam-se ao da cabeça de lista Diana Ferreira, atual deputada, de 38 anos, que já era conhecido. A CDU, que junta o PCP e o partido ecologista Os Verdes, divulgou este sábado os 10 candidatos pelo círculo eleitoral do Porto às eleições Legislativas de 6 de outubro.