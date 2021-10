Rui Rio apresenta hoje recandidatura à liderança do PSD no Porto

O presidente do PSD, Rui Rio, apresenta esta sexta-feira publicamente a sua recandidatura à liderança do partido que chefia desde 2018, numa conferência de imprensa marcada para as 18h30 num hotel do Porto.

A escolha do local - chegou a ser ponderada a apresentação em Lisboa, segundo Rui Rio - é simbólica e acontece depois de autarcas e dirigentes do distrito, como o líder do PSD/Porto, Alberto Machado, ou o presidente cessante da concelhia de Gaia, Cancela Moura, terem declarado o seu apoio ao outro candidato já anunciado, o eurodeputado Paulo Rangel.

Rui Rio foi eleito pela primeira vez presidente do PSD em 13 de janeiro de 2018 com 54% dos votos contra Santana Lopes e reeleito em 2020 com 53% numa inédita segunda volta contra Luís Montenegro.