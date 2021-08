Rui Rio arranca hoje pré-campanha a um mês das eleições autárquicas

O presidente do PSD, Rui Rio, arranca esta quarta-feira no distrito do Porto a sua 'volta' pelo país a um mês das autárquicas de 26 de setembro, já com ritmo de campanha eleitoral.

De acordo com a agenda do líder social-democrata até domingo, divulgada pelo partido, Rio terá hoje quatro iniciativas de pré-campanha, na quinta outras quatro e na sexta-feira mais cinco.

A primeira iniciativa pública de Rui Rio depois das férias será, pelas 10:30, uma visita a um lar em Marco de Canaveses, seguindo-se um almoço com empresários do turismo da região de Baião e uma visita de barco no Douro. Ao final do dia, o líder do PSD estará em Freamunde, Paços de Ferreira, onde visitará o comércio tradicional.