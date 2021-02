Rui Rio arrasa Rui Moreira: “Não é uma pessoa confiável”

O líder do PSD, Rui Rio, arrasou esta quinta-feira o atual presidente da Câmara do Porto: “Rui Moreira não é confiável.” E dá o exemplo do jantar que foi noticiado esta semana, em que Moreira veio a público dizer “uma mentira”.“Rui Moreira queria que o PSD não apresentasse lista e ele integrava nas suas listas pessoas do PSD. Contrapusemos o contrário: o senhor não se candidata e nós ouvimo-lo na escolha do candidato”, explicou Rio, acrescentando que ambos não chegaram a acordo. Mas do lado do independente a versão é outra.Francisco Ramos, líder do movimento independente de Moreira. Ao autarca “foi proposto que encabeçasse uma lista de coligação liderada pelo PSD” e “declinou o convite”. “Analisou-se a possibilidade de o PSD apoiar Moreira, mas não era viável, porque os sociais-democratas tinham de apresentar um candidato próprio para ajudar à contabilização nacional dos votos”, esclareceu.