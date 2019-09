Rui Rio ataca “discurso oportunista” do PS

O líder do PSD denunciou o que diz ser um "discurso oportunista" do PS contra PCP e BE para captar votos ao centro e, sem nunca se referir diretamente a António Costa, acusou o Governo socialista de ser "mestre da dramatização" e da "propaganda".Falando na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, Rui Rio lembrou que "o PS passa uma legislatura de braço dado com o BE e PCP" para agora, "com o calor do verão", apontar defeitos aos parceiros de geringonça. "É um discurso contra a esquerda procurando ir colher algumas simpatias ao centro."O líder social-democrata recordou ainda a pesada derrota do PSD nas Europeias para dizer que o episódio da ameaça de demissão do Governo por causa do tempo de serviço dos professores foi uma encenação para colher votos. E acusou o Executivo de ser "mestre na dramatização de uma forma como nunca vista, na capacidade de montar um circo político mediático", insistindo que o mesmo aconteceu com a greve dos motoristas, agora à beira das legislativas.Rio reconheceu ainda que há o risco de perder as eleições. Num elogio a Joaquim Sarmento, que gostaria de ver à frente das Finanças, o social-democrata antecipou um cenário de saída: "Joaquim Sarmento não é dispensável de um governo PSD e se nestas eleições houver um engano do eleitorado, então o próximo presidente do PSD que vier ser primeiro-ministro, que não for eu, não poderá dispensar uma pessoa como ele."O líder do PSD propôs uma reforma que passe pela transição gradual da vida ativa para a aposentação, defendo uma redução do horário laboral numa idade próxima da reforma. Já a JSD defendeu a limitação de mandatos para os deputados.O Presidente da República associou-se, com uma mensagem em vídeo, à homenagem da Universidade de Verão do PSD ao histórico assessor Zeca Mendonça, recordando-o como "um homem de paixões".