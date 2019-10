Rui Rio atribui derrota nas eleições a críticos e sondagens

Rui Rio deixou este domingo claro que a derrota do PSD resultou muito da instabilidade interna criada pelos críticos da direção e dos resultados das sondagens.Com os resultados a apontarem para que o PSD tenha 28%, um resultado inferior aos 28,7% obtidos na liderança de Pedro Santana Lopes em 2005, Rio afirmou que esta "não é a grande derrota que se previa e alguns desejavam". O líder social-democrata deixou também claro que vai assumir o cargo de deputado na Assembleia da República e que não irá colocar o seu lugar à disposição."O PSD não atingiu o seu principal objetivo, que era ter mais um voto e mais um deputado do que o PS, mas este resultado é positivo", afirmou Rio. Daí que, para o líder social-democrata, "o PSD deu, nestas eleições, um passo em frente para recuperar a confiança dos portugueses".Sendo o líder do partido, Rio assumiu ter responsabilidades pelo resultado, mas atribuiu as principais culpas aos críticos internos, às sondagens, com a atribuição de sucessivos maus resultados ao PSD, e ao crescimento económico.Alternativa de GovernoMesmo com o partido a obter o pior resultado em eleições legislativas, Rio considera que "o PSD é a única alternativa para o Governo ao PS". Tendo em conta que a coligação entre o PSD e o CDS-PP obteve 36% nas Legislativas em 2015, Rio defendeu que "o PSD praticamente repetiu o resultado de 2015", admitindo-se que o CDS-PP valia 8% na altura. Por isso, "a vitória do PS não foi assim tão grande", frisou.Rio não excluiu a possibilidade de o PSD apoiar algumas medidas do Governo de António Costa, em particular se estiveram em causa reformas importantes. Quanto ao médio prazo, o líder considerou que as próximas eleições autárquicas são estratégicas para o partido.Carlos Moedas classificou a elevada abstenção como responsabilidade dos partidos. "A culpa é sempre dos partidos, nunca das pessoas. Há necessidade de captar as pessoas para a vida política", diz o ex-comissário europeu.deputados foi o resultado do PSD nas primeiras eleições democráticas, a 25 de abril de 1975. Votaram no PSD mais de 1,5 milhões de portugueses.No orçamento do PSD para o corrente ano estão inscritos 2,1 milhões de euros para despesas com a campanha nas eleições legislativas. O partido recebe 4,5 milhões de euros de subvençôes estatais e tem 600 mil euros de quotizações dos seus militantes. Recebeu ainda donativos de 95 mil euros.- "Não houve uma grande derrota"- "O PSD deu um passo em frente para conquistar a confiança dos portugueses"- "Tivemos uma permanente instabilidade dentro do partido"- "Acho que o PSD tem de olhar muito a sério para as autarquias"- "Não há tabu... o Rui Rio pondera (os resultados)"- "Vou assumir o lugar de deputado"Rui Rio, presidente do PSD